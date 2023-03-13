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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “S
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “Seçim Tedbirleri Genelgesi” gönderdi.
Asayiş 13.03.2023, 14:59
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “Seçim Tedbirleri Genelgesi” gönderdi.