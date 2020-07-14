İçişleri Bakanlığı: "3 bin 320 şahıs yakalandı"

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Aranan Şahısları Operasyonu" ve "Güven Huzur Uygulaması"nda bin 21’i hükümlü, 2 bin 299’u ise yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Türkiye genelinde Aranan Şahısları Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 13 bin 257 ekip, 55 bin 472 personel, 182 dedektör köpeği görev aldı. 4 bin 537 ikamet ve bin 623 noktada yapılan uygulamalarda bin 21’i hükümlü, 2 bin 299’u yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 320 şahıs adli mercilere sevk edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 138 bin 597 araç denetlendi, 18 adet aranan araç tespit edildi. 11 bin 687 araca cezai işlem uygulanırken, 731 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda 21 bin 575 umuma açık yer denetlendi. Denetlemelerde 850 umuma açık yere cezai işlem uygulanırken, 15 iş yeri kapatıldı. 458 bin 472 şahsın sorgulandığı uygulamalarda bin 285 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 7’si çocuk olmak üzere 29 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonucunda 18 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 499 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 181 gram eroin, 144 gram esrar, 110 gram captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.