İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlenen "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu.