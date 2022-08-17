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İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Asayiş 17.08.2022, 16:45
İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan kişilerin 2011-2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 72’ye yükseldiği aktarıldı.

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