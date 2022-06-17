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İçişleri Bakanlığı: “1’i turuncu kategoride 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi”
İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-15 operasyonunda 1’i turuncu kategoride 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Asayiş 17.06.2022, 20:11 17.06.2022, 20:36
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1’i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.