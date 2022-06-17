İçişleri Bakanlığı: “1’i turuncu kategoride 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi”

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-15 operasyonunda 1’i turuncu kategoride 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1’i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.