Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj operasyonu kapsamında şu ana kadar 230 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah, malzeme ele geçirildi."
İçişleri Bakanlığı: "16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj operasyonu kapsamında şu ana kadar 230 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah, malzeme ele geçirildi."
Asayiş 26.05.2022, 10:47
İçişleri Bakanlığı: "16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj operasyonu kapsamında şu ana kadar 230 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah, malzeme ele geçirildi."