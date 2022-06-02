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İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometr

İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak."

Asayiş 02.06.2022, 10:35
İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometr

İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak."

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