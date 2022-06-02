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Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oldu.
Azra’nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet, 17 yaşında öldürülen Nuray’ın ailesini umutlandırdı
İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometr
İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak."
Asayiş 02.06.2022, 10:35
İçişleri Bakanlığı: "1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak."