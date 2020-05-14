İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldiğin açıkladı

İçişleri Bakanlığı,"Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan Z.A'nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R. A.H'nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi."