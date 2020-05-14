Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99829
ALTIN
384.271
DOLAR
6.9600
STERLİN
8.5075
EURO
7.5145

İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldiğin açıkladı

İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldiğin açıkladı

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:02
2010 Okunma
İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldiğin açıkladı

İçişleri Bakanlığı,"Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan Z.A'nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R. A.H'nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Bolu’da, kumar operasyonu
Bolu’da, kumar operasyonu
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Sultangazi’de yangın paniği
Sultangazi’de yangın paniği
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim