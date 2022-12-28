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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

Asayiş 28.12.2022, 15:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

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