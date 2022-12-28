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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.
Asayiş 28.12.2022, 15:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da yapılan operasyonda İran’dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.