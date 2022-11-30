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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay’da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay’da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Asayiş 30.11.2022, 08:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay’da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay’da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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