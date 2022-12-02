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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 02.12.2022, 17:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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