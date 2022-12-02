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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Slovenyalı mevkidaşı ve Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 02.12.2022, 17:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.