İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, GİRESUN'DAKİ SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERİNİ BUGÜN DE SÜRDÜRÜRKEN, DERELİ İLÇESİNDE SELDE KAYBOLAN KEMAL AKAR'IN CANSIZ BEDENİNİN DUROĞLU BELDESİNDE BULUNMASI NEDENİYLE OLAY YERİNDE YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki sel bölgesinde incelemelerini bugün de sürdürürken, Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alırken, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı.
Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine su sabah ulaşıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1’i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2’si asker 3’ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12’nci kilometresinde, 1’i için Dereli’de, 2’si için Çaldağ’da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Buluntu haberinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun bir süre burada kalarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Dereli ilçe merkezine geçen Bakan Soylu, burada jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtım törenine katılarak ilçe halkına aşure dağıttı.
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