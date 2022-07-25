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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Asayiş 25.07.2022, 18:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

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