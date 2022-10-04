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Gazi Üniversitesi ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı
Asayiş 04.10.2022, 08:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı