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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

Asayiş 04.10.2022, 08:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

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