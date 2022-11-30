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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Kökünü Kurutma Operasyonu) Bu operasyon 5 aydır süren bir operasyondur. 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Kökünü Kurutma Operasyonu) Bu operasyon 5 aydır süren bir operasyondur. 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır"

Asayiş 30.11.2022, 09:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Kökünü Kurutma Operasyonu) Bu operasyon 5 aydır süren bir operasyondur. 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Kökünü Kurutma Operasyonu) Bu operasyon 5 aydır süren bir operasyondur. 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır"

İçişleri Bakanı Soylu Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu

- "Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir"

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