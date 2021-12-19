İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis’te düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Kilis’e geldi. Kilis Valiliğini ziyaret eden Soylu’yu Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Kilis protokolü ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Bilahare Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katıldı. Soylu’nun başkanlık ettiği toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu katıldı.