İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıp 5 jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceledi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, GİRESUN VE İLÇELERİNDE BUGÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI 5’İ JANDARMA VE BİRİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ OLMAK ÜZERE 6 KİŞİNİN TİREBOLU-DOĞANKENT KARAYOLUNDA MENFEZİN ÇÖKMESİ SONUCU DEREYE DÜŞEREK KAYBOLDUKLARI NOKTADA İNCELEMELERDE BULUNDU.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları noktada incelemelerde bulundu.
Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun’a gelerek AFAD İl Müdürlüğü’nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yoluna geçti. Doğankent’e giderken içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.
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