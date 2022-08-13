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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu’nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu’nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori Son çağrımız, teslim olun."

Asayiş 13.08.2022, 11:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu’nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu’nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori Son çağrımız, teslim olun."

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