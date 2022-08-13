İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu’nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori Son çağrımız, teslim olun."