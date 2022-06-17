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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."

Asayiş 17.06.2022, 19:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."

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