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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde, “Çabalarımızla Ukrayna’daki kanı durdurmaya çalıştık” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."
Asayiş 17.06.2022, 19:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."