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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir ziyareti öncesi, infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa’ya geçecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir ziyareti öncesi, infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa’ya geçecek.
Asayiş 20.04.2022, 09:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir ziyareti öncesi, infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa’ya geçecek.