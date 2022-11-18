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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."

Asayiş 18.11.2022, 10:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."

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