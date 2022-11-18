Son Dakika
ÇAKÜ’den Orta Asya’nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas
DSİ Genel Müdürü Akca:” Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak”
Bakan Kurum: “Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak’ı ayağa kaldırdı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."
Asayiş 18.11.2022, 10:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var."