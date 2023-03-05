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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Bursaspor - Amedspor karşılaşması) "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Bursaspor - Amedspor karşılaşması) "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."
Asayiş 05.03.2023, 14:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Bursaspor - Amedspor karşılaşması) "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."