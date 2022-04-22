İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bursa ve İstanbul’daki saldırıların failleri tespit edildi'

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

( Bursa ve İstanbul'daki EYP'li saldırılar) Öncelikle bugün Jandarma 33. Dönem Komando Uzman Erbaş Mezuniyet Törenini yaptık. Tören devam diyor. Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Hem profesyonelleşme de hem de teknolojik olarak çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı.

ve İstanbul'daki EYP'li saldırılar) Öncelikle bugün Jandarma 33. Dönem Komando Uzman Erbaş Mezuniyet Törenini yaptık. Tören devam diyor. Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Hem profesyonelleşme de hem de teknolojik olarak çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı. Elbette ki, terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar çok sayıda terör eylemi engellendi. İçerideki terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetmiştir, ancak mağaradadır ve mağaralarından çıkmaya korkmaktadırlar. Alan yayılması yaptık.

Terör örgütünün talimatı şudur, kırsalda bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetini kaybettiniz, bunları metropollerde yapın, bize bir alan açmaya çalışın. Terör örgütü ses getirecek eylem peşinde. Bazı hücreler var.

"SALDIRILARIN FAİLLERİNİ TESPİT ETTİK"

Bursa'daki İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Biri MLKP biri DKP örgütü. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgüt.

Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik.