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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.”
Asayiş 24.05.2022, 20:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.”