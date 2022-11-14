banner596

Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi

Asayiş 14.11.2022, 03:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi

Yorumlar (0)