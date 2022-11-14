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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi
Asayiş 14.11.2022, 03:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını söyledi