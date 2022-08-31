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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’ta yakalanarak gözaltına alınan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade sürecine ilişkin, “Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’ta yakalanarak gözaltına alınan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade sürecine ilişkin, “Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz.”
Asayiş 31.08.2022, 13:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’ta yakalanarak gözaltına alınan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade sürecine ilişkin, “Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz.”
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