İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’ta yakalanarak gözaltına alınan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade sürecine ilişkin, “Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz.”