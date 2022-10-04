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Gazi Üniversitesi ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu
Asayiş 04.10.2022, 08:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu