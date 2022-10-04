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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

Asayiş 04.10.2022, 08:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

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