İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "8 ilçede güçlendirme kararı aldık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğu Beyazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa olmak üzere toplam 8 ilçede kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, terör eylemlerinden kaçak göçe, uyuşturucudan kaçakçılığa kadar her türlü suçun dünyanın pek çok bölgesine yansıyabildiğini belirtti.

Buna karşı kurumlar arası iş birliğini artırdıklarına işaret eden Bakan Soylu, göçü yönetirken insanların ten rengi, inanç ve etnik kökenlerinde ayrım yapmadıklarını söyledi. Soylu, bütün güvenlik başlıklarında zamanın, Türkiye’yi haklı çıkardığını ifade etti.

"Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesinde"

Tunceli’de HDP’li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaya değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesinde. TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis’e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor. Polisimize taş atıyorlar, TOMA’ya taş atıyorlar, çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor, diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Neyle karşı karşıya kaldığımız çok net bir şekilde biliniyor, buna ses çıkarılmıyor."

"Yakalanan kaçak sigara azaldı ancak makaron yakalaması arttı"

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar, kaçak göçmen, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer olaylara ilişkin verileri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"2020-2021 arasında yakalanan kaçak sigara yüzde 47 azalmış. 19,3 milyon paketten 10,3 milyon pakete düşmüştür ama makaron yakalaması toplam 4,7 kat artmıştır. 481 milyondan 2,3 milyara yükselmiştir. Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru. Bunların üretimlerini kaçak yaptıkları fabrikaları basıyor, gereğini yerine getiriyoruz ama böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı, bu yolla kaçak tütünü Türkiye’ye sokmak marifetiyle başka bir kaçakçılık alanı oluşturmak istediklerini paylaşmak durumundayım."

Bakan Soylu, para dolaşım araçlarının farklılaşması nedeniyle 2021’de mali suçların terör suçları kadar önemli bir noktaya ulaştığını anlatarak bu konuda alarm halinde olduklarını ancak dünyanın meseleye bigane kalmasının Türkiye’yi ve dünyayı büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakacağını savundu.

"Çalışmalarımızı bir seviye daha yükseltiyoruz"

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik aldıkları yeni bir kararı paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığımızı, geldiği kapasite çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı olması hususunda çalışmalarımızı başlattık. Yani bir seviye daha yükseltiyoruz" bilgisini verdi.

"İlk etapta 8 ilçede güçlendirme kararı aldık"

Bakan Soylu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önceden tedbir almak zorunda oldukları ilçelerin bulunduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Suç şöyle bir şeydir, nereye basarsanız bir tarafa kaçmaya çalışır. Hangi alanı kapatırsanız kendisine başka bir alan bulmaya çalışır. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde, şu ilçeleri il seviyesinde kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık. Bunlar da Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğu Beyazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa. Yani ilk etapta bu 8 ilçede güçlendirme kararı aldık. Bu birimlerimiz aynen nasıl bir il merkezinde çalışma ortaya koyuyorlarsa aynı koordinasyonları bu ilçelerde aynı şekilde yapabilmek kabiliyetini değerlendirecekler."

"Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ve ilgili bakanlıkların temsilcileri de katıldı.