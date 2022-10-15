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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "40 şehidimize ulaştık. Orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için uğraşıyor."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "40 şehidimize ulaştık. Orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için uğraşıyor."
Asayiş 15.10.2022, 11:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "40 şehidimize ulaştık. Orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için uğraşıyor."