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Prof. Dr. Akşit: "Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.
Asayiş 26.11.2022, 12:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.