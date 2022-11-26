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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.

Asayiş 26.11.2022, 12:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79’unun tamamlandığını duyurdu.

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