İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"