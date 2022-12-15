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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"

Asayiş 15.12.2022, 15:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"

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