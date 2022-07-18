İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kira

İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar"