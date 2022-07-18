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72 yaşında doktorluğa veda eden Latif Hoca: “Doktorlarımız gitmesin, memleketin onlara ihtiyacı var”
İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kira
İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar"
Asayiş 18.07.2022, 08:52
İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar"