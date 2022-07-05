İçişleri Bakanı Soylu’dan “Nefes Operasyonu” hakkında açıklama

KOM tarafından yapılan operasyonlar hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, “KOM birimleri tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017 yılında 42. 6 milyon paketten 2021 yılı itibariyle 3.8 milyon pakete düştü. Kaçak sigarayı 42. 6 milyon paketten 3.8 milyon pakete kadar 2021 yılı sonu itibariyle düşürmüş olduk. Buna karşılık özellikle 2020-2021 yıllarında kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede yeni 1 alana yönelen organize suç örgütleri burada dolu ve boş makaron yani içerisi tütün ile doldurulmuş Makaron co’da 35.2 milyondan. 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarna ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle. Önemli 1 sayıdır ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi 1 mücadele gerçekleştirilmektedir. Son 5 yılın toplamında ise ağırlığı 2020 2021 olmak üzere ve 2022 yılının 6 ay olmak üzere son 5 yılın toplamı ise 3 milyar makaron civarındadır. Bu yıl başından itibaren de ilk 6 ayda yine sağ baskısını çoğalttık ve 3. 8 milyon paket sigara kaçak sigara ele geçirildi. 893 milyon adet boş makaron yarısı kadar boş makaron 290 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Böylece 1.2 milyar civarında makaron ele geçirilmiş oldu. Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin adet kaçak puro da ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“Operasyonlarla ilgili 524 milyon TL vergi kaybının da önüne geçilmiş bulunmaktadır”

Operasyonlarda 524 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildiğinin bilgisini veren Soylu, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Başkanlığı’nda tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiştir. Bu sabah itibariyle bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış. Savcılıklarımızla birlikte. Ortak koordinasyon içerisinde. 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı 1 şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik 1 operasyon planlanmıştır. Bu operasyon 6 ay süren 1 takip sonucu ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş. 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır. Yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır” dedi.

Bakan Soylu Organize suç çetelerinin söylemlerinin en çok muhalefet tarafından sahiplenildiği belirleterek şu ifadeleri kullandı:

“Afetle mücadelede kapasitemizi artırdık. Türkiye bu konuda hakikaten dünya ölçeğinde başarılı 1 mücadele yaparken, bir dezenformasyon kampanyası yapıldı. Göç yönetiminde aynı şekilde küresel ölçekte bir kabiliyet ortaya koyarken, birileri sürekli bu alanına maniple edip buradan 1 çatışma üretmenin gayreti içerisine girdi. PKK’yı en çok ezdiğimiz dönemde yurtdışından büyükelçilerden mektuplar destekler görülüyor. Tıpkı bunun gibi Türkiye’de organize suç çetelerinin söylemlerinin en çok dillendirildiği, muhalefet tarafından en çok sahiplenildiği bu dönem Organize Suçlarla Mücadelede en çok operasyon yapılan dönemdir. Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığımız tarafından yani narkotik de yapılanları 1 tarafa bırakıyorum. Organize suç çetelerine yönelik operasyon sayımız 2017 de 274 tür. 2021 sonu itibarıyla bu sayı yüzde 179 artarak 274’ten 767’ye yükselmiştir. Sadece operasyon sayımız bu operasyonlarda. Ele geçirilen şüpheli sayısı da yine aynı periyotta yıllık yani 2017 2 bin 107 iken 2021 sonu itibariyle de 4 bin 970 sekize yükselmiştir.”