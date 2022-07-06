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İçişleri Bakanı Soylu: “Van’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si turuncu kategoride”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.
Asayiş 06.07.2022, 18:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2 PKK yöneticisi daha ’ilâ cehenneme zümerâ’ Van Çatak Gürpınar’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si Turuncu Kategoride, Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerine yer verdi.