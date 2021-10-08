İçişleri Bakanı Soylu: “Van Başkale’de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Van Başkale’de; Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerimizin operasyonuyla; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.