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İçişleri Bakanı Soylu: “Van Başkale’de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 08.10.2021, 16:08
İçişleri Bakanı Soylu: “Van Başkale’de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Van Başkale’de; Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerimizin operasyonuyla; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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