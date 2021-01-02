İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonu

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur".