Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler"
İçişleri Bakanı Soylu: "Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler"
Asayiş 20.09.2022, 12:06
İçişleri Bakanı Soylu: "Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler"
Sayfalar Tümü