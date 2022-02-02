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İçişleri Bakanı Soylu: "Tarih: 2.2.2022, Yer: İpsala Yunanistan Sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlik
İçişleri Bakanı Soylu: "Tarih: 2.2.2022, Yer: İpsala Yunanistan Sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ’ye müşfik. Allah rahmet eylesin."
Asayiş 02.02.2022, 13:24
İçişleri Bakanı Soylu: "Tarih: 2.2.2022, Yer: İpsala Yunanistan Sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ’ye müşfik. Allah rahmet eylesin."