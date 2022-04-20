İçişleri Bakanı Soylu'tan Bursa'daki bombalı saldırı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP’nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."