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İçişleri Bakanı Soylu'tan Bursa'daki bombalı saldırı ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP’nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."
Asayiş 20.04.2022, 09:35 20.04.2022, 09:50
İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP’nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."