banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin’in Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 26.04.2021, 15:07
2
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin’in Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından Eren-5 Bagok operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Kahraman jandarmamız teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?