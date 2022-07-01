İçişleri Bakanı Soylu: “Söke söke alırız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nden iki ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SÖKE SÖKE ALIRIZ. Diyarbakır Anneleri’nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet’imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden SÖKE SÖKE ALDILAR. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK” ifadelerine yer verdi.