Son Dakika
Sarıgül: "NATO’da iktidar ’başarılı olduk’ diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de ’iktidar başarısız oldu’ diye sevinmesin"
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
İçişleri Bakanı Soylu: “Söke söke alırız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nden iki ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu açıkladı.
Asayiş 01.07.2022, 22:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nden iki ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SÖKE SÖKE ALIRIZ. Diyarbakır Anneleri’nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet’imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden SÖKE SÖKE ALDILAR. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK” ifadelerine yer verdi.