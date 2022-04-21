İçişleri Bakanı Soylu: "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu’nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman e

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu’nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun."