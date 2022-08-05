İçişleri Bakanı Soylu: "Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma’daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın..."