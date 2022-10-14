İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti."