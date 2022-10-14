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İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti."
İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti."
Asayiş 14.10.2022, 22:53
İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti."