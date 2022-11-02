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İçişleri Bakanı Soylu "Kökünü Kurutma Operasyonu" ile ilgili açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde Osmaniye’de "Kökünü Kurutma" uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, operasyon kapsamında 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
Asayiş 02.11.2022, 07:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde Osmaniye’de "Kökünü Kurutma" uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, operasyon kapsamında 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.