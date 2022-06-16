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İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmes

İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin."

Asayiş 16.06.2022, 09:18
İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmes

İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin."

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