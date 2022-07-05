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İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı."
İçişleri Bakanı Soylu: "İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi."
İçişleri Bakanı Soylu: "İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi."
Asayiş 05.07.2022, 08:37
İçişleri Bakanı Soylu: "İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi."