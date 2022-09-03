İçişleri Bakanı Soylu, HDP’li Güzel’in yakalanmasına ilişkin konuştu

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yakalanmasıyla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır’da konuştu. "Uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma vardı. Kaçmak isterken sahte evraklarla yolca çıkmış gereği yerine getirildi” dedi.

Diyarbakır’da terör örgütünün yuvası haline gelen Bırkleyn Magaralarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Edirne’ye giderken Silivri’de yakalanmasına yönelik sorusu üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yakalanmasıyla ilgili "Uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma vardı. İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor. İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" dedi.

“Mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz”

İtalya’da, Türkiye’de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını vurgulayan Bakan Soylu iadeleri içinde mahkemeyle alacaklarını kaydetti. Bakan Soylu, "Ben onun için Gürcistan’a gittim. Gürcistan’dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya’da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin’de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ’da yakalattık. Arnavutluk’ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden ’Sana verdiğim sözü tuttum’ dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu’ya, Bırkleyn mağaraları gezisinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya eşlik etti.