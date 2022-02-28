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İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakk
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma."
Asayiş 28.02.2022, 08:45
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma."